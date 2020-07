Valence réalise un gros coup en attirant Nikola Kalinic

Après cinq très belles saisons au Fenerbahçe Istanbul, l'ailier serbe Nikola Kalinic (2,03 m, 28 ans) a décidé d'aller vivre une nouvelle aventure. Il vient de s'engager pour le club espagnol de Valence, où il retrouvera Derrick Williams. En 2019/20, l'ancien joueur de l'Etoile Rouge de Belgrade a joué 44 matchs d'EuroLeague et de championnat turc pour 7,8 points, 2,7 rebonds et 2,4 passes décisives en 25 minutes.

C'est la quatrième recrue du club espagnol après Martin Hermannsson, Derrick Williams et Klemen Prepelic. Le club a également prolongé Fernando San Emeterio, Mike Tobey, Sam Van Rossom et Louis Labeyrie. De quoi constituer une très belle équipe pour la saison 2020/21 !

Breaking: Nikola Kalinic is expected to sign a deal with Valencia after an amazing five-year career at Fenerbahce