Vasilije Micic élu MVP de la saison 2020-2021 de l'EuroLeague

A deux jours du début du Final Four, l'EuroLeague a dévoilé le MVP de la saison. Il s'agit de Vasilije Micic (1,97 m, 27 ans). L'arrière/meneur serbe a été excellent sur la deuxième partie de saison, au point de doubler Nikola Mirotic (deuxième à l'évaluation, joueur de la meilleure équipe du championnat).

Sur l'ensemble de la saison, le joueur formé au FMP Zeleznik puis passé par Mega Vizura, le Bayern Munich, l'Etoile Rouge de Belgrade, Tofas Bursa et le Zalgiris Kaunas a tourné à 16,3 points à 38,5% de réussite à 3-points, 2,6 rebonds et 4,8 passes décisives pour 17 d'évaluation en moins de 30 minutes. Il est censé rejoindre le Thunder d'Oklahoma City la saison prochaine. Mais avant cela, il va vouloir remporter l'EuroLeague à Cologne ce week-end puis le titre de champion de Turquie.

