Vasilije Micic porte l'Anadolu Efes, troisième victoire de suite pour le Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Privé de Shane Larkin et rapidement de Rodrigue Beaubois, l'Anadolu Efes Istanbul a réussi à sauver l'essentiel chez le Panathinaikos Athènes : la victoire. Les Stambouliotes ont pu compter sur un excellent Vasilije Micic (33 points à 12/20 aux tirs dont 5/7 à 3-points) pour s'en sortir (77-80). C'est leur quatrième victoire en sept matchs d'EuroLeague cette saison. C'est surtout leur première victoire chez le Pana depuis 2006, après 10 défaites de suite.

Après un début de saison difficile en EuroLeague, le Real Madrid vient de rééquilibrer son bilan (4 victoires et 4 défaites) après une 3e victoire de suite. Toujours privés de Fabien Causeur, les hommes de Pablo Laso l'ont emporté sur le parquet de l'Etoile Rouge de Belgrade (67-73). Alors qu'ils menaient 65 à 64 à 4 minutes de la fin, les Serbes ont encaissé deux paniers à 3-points de Trey Thompkins (14 points à 4/9 à 3-points et 6 rebonds) et n'ont quasiment plus marqué derrière.

Enfin, le Bayern Munich s'installe à la deuxième place (6 victoires en 8 matchs) derrière Barcelone (7 victoires et 1 défaite) après son succès 90-79 contre Valence (4 victoires et 2 défaites). Les Bavarois, plus fort dans le dernier quart-temps (28-19), ont pu compter sur un excellent Vladimir Lučić (22 points à 6/9 aux tirs, 7 rebonds et 8 fautes provoquées pour 35 d'évaluation en 30 minutes), MVP de la 8e journée de la compétition. Du côté Valencien, Louis Labeyrie a cumulé 8 points à 3/5 et 3 rebonds pour 10 d'évaluation en 23 minutes.