Vassilis Spanoulis sera toujours joueur de l'Olympiakos en 2020/21

Crédit photo : olympiacosbc

L'ailier-fort français Livio Jean-Charles aura l'honneur d'être le coéquipier du légendaire Vassilis Spanoulis à l'Olympiakos Le Pirée en 2020/21. Le meilleur marqueur et passeur de l'histoire de l'EuroLeague portera en effet toujours les couleurs du club du Pirée la saison prochaine. A 38 ans, pour la 21e saison de sa carrière professionnelle, le meneur valait encore 11,3 points et 4,6 passes décisives. Le fait que son équipe ne joue plus qu'un match par semaine, en EuroLeague, est peut-être une bonne chose pour l'ancien capitaine de la sélection nationale grecque.