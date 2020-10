Vers des forfaits en EuroLeague à cause de la COVID-19 ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Si les protocoles au niveau fédéral et professionnel sont connus en France et permettent le report de nombreuses rencontres, la situation en EuroLeague est plus compliquée. La semaine passée, ECA (la société qui gère l'EuroCup et l'Euroleague) a ainsi acté le forfait du Cedevita Olimpija Ljubljana en EuroCup pour ne pas s'être déplacé en Turquie à cause d'un cas positif de COVID-19 parmi les joueurs (les autres joueurs étaient considérés comme cas contact et ont du être mis en quarantaine comme le demande le ministère slovène de la santé).



Pour cette semaine, c'est en EuroLeague qu'il devrait y avoir un soucis. Le Zénith Saint-Pétersbourg, qui joue ce mardi à Vitoria et jeudi à Valence, compte 13 cas positifs dans son effectif, dont 8 joueurs. Afin d'être dans les règles, l'équipe doit aligner 8 joueurs sur une feuille de match d'une rencontre EuroLeague. Le club a demandé à l'EuroLeague de reporter ses matchs au vue des risques.

"On veut jouer, mais c'est impossible à six joueurs, assure le directeur sportif Alexander Tserkovny à Sport-Express. Bien sûr, on pourrait réunir le nombre minimum de huit joueurs pour ce déplacement, en ajoutant nos jeunes aux joueurs qui sont négatifs, mais je ne crois pas que nous ayons droit de le faire. D'abord parce que tous les jours nous apprenons de nouvelles infections, et donc nous ne pouvons pas garantir que l'un d'entre nous ne tombera pas malade. Ce qui veut dire qu'on pourrait ne pas être huit à pouvoir tenir notre place. Ensuite, parce que si un cas positif est détecté, on devra laisser la personne malade en Espagne pour deux semaines."

Pour l'ASVEL, qui compte 4 cas positifs pour le moment, ce sera moins compliqué car l'équipe reçoit et donc peut aligner ses Espoirs si d'autres joueurs sont déclarés positifs d'ici là.