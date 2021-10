Vers la création d'une ligue de la NBA en Europe ?

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

La NBA va-t-elle lancer une compétition européenne en compagnie de la FIBA dans les années à venir ? Selon le quotidien sportif espagnol Marca, les deux institutions discutent en ce sens. Comme elle a pu le faire en Afrique, avec la Basketball Africa League (BAL), l'entreprise nord-américaine travaille en compagnie de la Fédération internationale sur le lancement d'une ligue européenne. Marca ajoute que "les négociations sont en bonne voie pour que cette division voie le jour dans un futur proche". Le commissioner de la NBA Adam Silver aurait d'ores et déjà prévenu l'EuroLeague de l'intention de la NBA de créer une ligue européenne.



La FIBA et la NBA ont confirmé les discussions

Dans un communiqué, la FIBA a reconnu les discussions avec la NBA. En revanche, le site Internet Eurohoops explique que la FIBA a rencontré des représentants de l'EuroLeague à la mi-septembre à Madrid dans le but de leur faire savoir qu'ils souhaitaient enterrer la hâche de guerre, après 21 années de conflit entre les deux entités. La FIBA avait convié la NBA lors de cette réunion, qui en appellerait d'autres dans les mois à venir dans le but d'échanger au sujet de l'avenir du basketball européen. La NBA a également réagi par communiqué, confirmant avoir rencontré la FIBA et l'EuroLeague.

L'EuroLeague est déjà en difficulté

Ces derniers mois, plusieurs clubs titulaires d'une licence A en EuroLeague ont exprimé leur mécontentement au sujet du développement de la compétition, et notamment de son incapacité à leur permettre de générer des revenus supplémentaires. Les 13 clubs non espagnols ont poussé le PDG et directeur Jordi Bertomeu à quitter ses postes à l'issue de la saison 2021-2022. Encore en début de semaine, plusieurs dirigeants de club ont fait savoir qu'ils réfléchissaient à se tourner vers la FIBA. Cependant, les clubs détenants une licence A (dont l'ASVEL depuis cette année) sont engagés pour 10 années avec l'EuroLeague et le partenaire de la compétition, IMG (pour 10 ans et 630 millions d'euros !), a prévu une amende de 10 millions d'euros par club en cas de sortie prématurée de la compétition.

Va-t-on enfin avoir droit à terme à une structure cohérente et globable du basketball professionnel masculin à l'échelle européenne ? L'éventuelle nouvelle compétition continentale prendra-t-elle la forme de la BAL, qui se joue en parallèle des championnats nationaux ? Les critères de participation à cette compétition seront-ils sportifs (qualification via les ligues nationales) ? Autant de questions qui seront posées par les fans dans les semaines à venir. Cependant, il paraît encore prématuré que les réponses à ces questions ne soient apportées.