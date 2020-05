Vers une prolongation de Guerschon Yabusele à l'ASVEL ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Arrivé à l'ASVEL peu avant l'interruption de la saison le 12 mars, l'ailier-fort Guerschon Yabusele (2,03 m, 24 ans) avait réalisé des sorties prometteuses. Mais le coronavirus a stoppé sa saison pour la deuxième fois, après avoir mis fin à sa saison chinoise au mois de janvier.

Toutefois, la courte parenthèse française du natif de Dreux lui a fait le plus grand bien. Après un passage en équipe de France enthousiasmant à l'occasion des deux premiers matchs de qualification pour l'EuroBasket 2021 (devenu 2022), il a donc signé pour le club de Lyon-Villeurbanne. Ses quatre matchs (deux en EuroLeague, deux en Jeep ELITE) ont montré qu'il pouvait apporter une sérieuse plus-value à l'équipe.

Une aubaine pour montrer son niveau actuel et prouver qu'il peut participer aux JO 2021

Si bien que dans son optique de continuer à s'appuyer un gros noyau de joueurs français d'impact, l'ASVEL a très vite affirmé son intention de le prolonger. Selon nos informations, l'affaire avance bien. Les deux partis se montrent positifs quant à la prolongation du contrat les liant. En 2020/21, Guerschon Yabusele aurait ainsi l'occasion d'occuper un rôle important dans deux compétitions de haut-niveau (l'EuroLeague et la Jeep ELITE), après avoir alterné entre NBA (un peu), CBA et G-League depuis 2016. Une belle opportunité dans l'optique de prouver qu'il a sa place dans la sélection finale française aux Jeux olympiques de Tokyo à l'été 2021.

Sa prolongation, si elle est rapidement actée, serait un premier gros coup réalisé par l'ASVEL dans ce mercato 2020. Le poste 4, potentiellement composé par Guerschon Yabusele et Livio Jean-Charles (en plus d'un probable 3/4 et d'un 5/4), afficherait en tout cas un très gros potentiel.