Victor Wembanyama invité du podcast de l'EuroLeague animé par Kyle Hines

Crédit photo : Infinity Nine Media Julie Darbon

"A quarter with Kyle Hines" est une série de podcasts produits par l'EuroLeague pour sa chaîne YouTube et présenté par Kyle Hines. Le concept est d'interviewer les stars en Europe le temps d'un quart-temps (10 minutes). Victor Wembanyama n'a pas dérogé à la règle. Pendant ces dix minutes, le prospect de l'ASVEL parle de son parcours sportif, ses relations avec ses coéquipiers, son rapport avec Tony Parker, de comment il gère sa célébrité.

Dans cette épisode, Victor Wembanyama raconte quelles ont été ses premières impressions quand il a foulé pour la première fois un parquet d'EuroLeague, à tout juste 17 ans :

"J'ai été vraiment mauvais sur mon premier match. Je ne souhaitais pas commencer ma carrière en EuroLeague de cette façon mais c'était vraiment spécial. Avoir plus de matchs pour réaliser que l'EuroLeague est la deuxième meilleure ligue du monde. Il y a un autre pas à faire pour monter dans le plus haut niveau mais ce niveau est déjà incroyablement bon. J'ai pu expérimenter différents type de basket depuis que j'ai commencé en EuroLeague et j'ai beaucoup appris dessus."

Objectif NBA

Quadruple vainqueur de l'EuroLeague (2012, 2013 ,2016, 2019), Kyle Hines s'est demandé "comment l'EuroLeague le préparait pour son futur". Réponse de l'intéressé :

"L'EuroLeague est tellement compétitive, toutes les équipes veulent gagner tous les matches donc tu ne peux jamais te reposer sur le terrain. Tu commets une erreur, tu es puni sur le champ. Je devine que ça me prépare pour la NBA et la suite de ma carrière. Cette expérience est folle".

Quant à sa notoriété toujours plus élevée, il ne la juge pas forcément pressurisante.

"Non pas vraiment, Je sais que bon nombre de gens ont des attentes sur moi mais je reste concentré sur moi et je ne veux pas être dérangé sur et en dehors du terrain et dans ma progression. Ça ne change pas ma façon de jouer et j'espère que ça va continuer ainsi."

Pour lui, la NBA reste sa destinée. "J'ai toujours senti que mon futur était en NBA, déjà quand j'étais enfant". Le joueur expérimenté de l'Olimpia Milan lui donne son meilleur conseil d'ancien : "Prends du plaisir sur le terrain et amuse toi autant que tu peux". Cette notion semble déjà chère à Victor Wembanyama : "Tu sais pour moi, le basket avant tout est un match donc je ne laisserai personne change ma façon de jouer, si je deviens le meilleur en gardant mon jeu, ce n'est que du bénéfice".

Tony Parker

Evidemment, Kyle Hines s'est intéressé à la relation nouée par Victor Wembanyama avec son président Tony Parker :

"Sa présence m'aide beaucoup mais en même temps il n'interfère pas dans ma progession. Il me donne des conseils utile. Il est autour de nous, autour de moi et il me guidera à chaque fois que j'en aurais besoin. C'est un excellent mentor".

L'ambiance au sein de l'ASVEL

Tony Parker n'est pas le seul à pouvoir l'aiguiller au sein de l'ASVEL :

"J'ai des gars qui prennent vraiment soin de moi. Ils me donnent pleins de conseils pour devenir meilleur et jouer au plus haut-niveau. Je me souviens d'un entraînement à Munich où Chris Jones et James Gist m'ont corrigé sur des exercices ou sur la façon de se placer et ils m'ont dit "Ouais, on est sur ton dos Vic'". La façon dont ils me l'ont dit montrait qu'ils tenaient à moi et qu'ils ne l'ont pas fait juste parce que j'étais le jeune de l'équipe à qui il fallait corriger ses exercices. L'équipe entière est incroyable pour ça. Je sens qu'on a vraiment un super groupe et que c'est la meilleure place pour moi d'être avec eux."

Famille d'athlète

Le père de Victor Wembanyama, Félix, est un ancien athlète de triple-saut et de longueur. Sa mère, Élodie a joué au basket à haut-niveau et sa soeur Eve qui joue déjà en pro, à Calais (LF2). Autant dire que la compétiton à haut-niveau, c'est une affaire de famille chez les Wembanyama. Victor sent que ses parents sont fiers de lui :

"Je sens que mes parents sont fiers de moi, toutes les choses que je fais me rendent heureux, et ça fait de moi une bonne personne. Ma mère est une formatrice de basket et mon père a toujours été fan de basket. Je veux leur montrer que je suis capable d'être compétitif au plus haut-niveau. Je suis sûr de les rendre fiers".

Pour voir/écouter le podcast, c'est ci-dessous :