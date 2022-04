Victorieuse de Berlin, l'AS Monaco affrontera l'Olympiakos en playoffs

EUROLEAGUE

Après s'être qualifiée pour les playoffs, l'AS Monaco s'est imposée face à l'ALBA Berlin (91-74) pour son dernier match de la saison régulière d'EuroLeague et retrouvera l'Olympiakos Le Pirée en quarts de finale.

Un duo Montiejunas - Bacon omniprésent

En tête de 12 points à la pause (49-37), l'AS Monaco s'est largement imposée ce vendredi soir face à l'ALBA Berlin. Grâce à une défense de fer et sous l'impulsion d'un très bon duo Donatas Montiejunas (18 points et 4 rebonds pour 20 d'évaluation) - Dwayne Bacon (19 points et 6 rebonds pour 19 d'évaluation), les protégés de Sasa Obradovic ont régalé le public de Gaston-Médecin pour le dernier match de saison régulière.

Les retrouvailles avec l'Olympiakos

Suite à la défaite du Real Madrid face au Bayern Munich (88-97) et grâce à ce large succès à domicile, la Roca Team (7e du classement final) retrouvera l'Olympiakos en quarts de finale. Il y a trois semaines, les Monégasques avaient roulé sur l'équipe grecque à Gaston-Médecin (92-72). Parviendront-ils à faire de même en playoffs sans l'avantage du terrain ? L'affaire sera tellement plus compliquée, mais il y a fort à parier que l'équipe du Pirée n'est pas ravie de croiser le fer avec l'ASM. Le Final Four est à ce prix...