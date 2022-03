Victorieux du Panathinaikos par +28, l'Olympiakos bat son record dans le derby

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'Olympiakos s'est imposé sur le score fleuve de 101-73 contre son rival grec du Panathinaikos. Il s'agit du plus gros écart (+28) dans le derby athénien en EuroLeague. Les Rouge et Blanc ont tué le suspense d'entrée de jeu en infligeant un cinglant 38-13 dès le premier quart-temps, soit 25 points d'écart. La suite du match a été plus équilibrée mais le Panathinaikos n'a rien pu faire tellement l'écart était important. Plus collectif, l'Olympiakos a distribué 25 passes décisives contre 16 pour son opposant et a été plus aggressif au rebond avec 39 prises contre 28 pour le rival.

Les deux Français de l'Olympiakos ont bien contribué à ce succès collectif dans le derby grec. À l'image d'un Moustapha Fall inspiré avec 13 points à 6/7 de réussite aux tirs, 6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et un contre pour 25 d'évaluation en 17 minutes de jeu. Son compatriote et coéquipier, l'ailier fort Livio Jean-Charles, a pu être plus responsabilisé que d'habitude et a pu finir avec 8 points marqués à 3/4 dont 2/3 de réussite aux tirs à 3-points, 3 rebonds et 1 passe décisive pour 10 d'évaluation 15 minutes sur le parquet.

Moustapha Fall : "L'entraîneur m'a demandé de jouer aggresif dès le début"



Le pivot français de l'Olympiakos Moustapha Fall s'est exprimé sur cette large victoire :

"C'est un derby, donc même si vous êtes fatigué, vous devez jouer à 100% dès le début. Nous avons pris un très bon départ et cela nous a mené à la victoire. L'entraîneur m'a demandé de jouer agressif dès le début donc j'ai essayé de donner le rythme à mon équipe. C'était réussi aujourd'hui donc je suis content".

L'Olympiakos signe un deuxième succès consécutif dans la compétition et ferme le podium avec 17 victoires et 8 défaites, tandis que son rival est bon dernier avec 6 victoires et 17 défaites et vient d'engranger un troisième revers de suite.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre