Vincent Poirier suivi par le Fenerbahce Istanbul ?

Selon Tomi Eduardo, journaliste espagnol spécialisé dans le basket, le Fenerbahce Instanbul aurait des vues sur le pivot français Vincent Poirier (2,09 m, 26 ans). Peu utilié par les Boston Celtics pour sa première saison NBA (1,9 point, 1,6 rebond et 0,3 de passe décisive en 5 minutes par match), le Francilien aura certainement à coeur de prouver qu'il a sa chance en NBA. Cependant, il ne voudra peut-être pas laisser passer la possibilité de rejoindre l'un des plus gros clubs européens. Surtout à un an des Jeux olympiques ou son manque de temps de jeu pourrait jouer en sa défaveur par rapport à d'autres pivots responsabilisés, Moustapha Fall en tête.

Au Fenerbahçe, qui pourrait cependant sérieusement réduire la voilure financièrement cet été, il pourrait retrouver d'autres Français. Nando de Colo, Léo Westermann et Joffrey Lauvergne font partie de l'effectif 2019/20.

French C Vincent Poirier is on Fenerbahçe radar for next season. The player isn't expected to stay with the Celtics next season, I've been told.