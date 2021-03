Vitoria privé de Tonye Jekiri pour 6 à 8 semaines

EUROLEAGUE

Crédit photo : Site officiel de l Euroleague

En pleine course pour se qualifier pour les playoffs de l'EuroLeague, Baskonia vient de faire face à un coup dur. Le pivot Tonye Jekiri (2,13 m pour 103 kg) s'est blessé au genou droit dans le derby remporté 85 à 72 face à Bilbao. Il souffre d'une rupture partielle du ligament et sera donc absent de 6 à 8 semaines, synonyme de fin de saison en EuroLeague pour l'ancien joueur de l'ASVEL.

Bien que ses statistiques ne soient pas éclatantes (5,9 points et 5 rebonds, le tout en 19 minutes en Euroleague), le coéquiper de Youssoupha Fall n'en est pas moins important pour son équipe. Il apporte de la dureté ainsi que la défense et est tout de même deuxième meilleur rebondeur de l'équipe dans une équipe très bien rodée (troisième de Liga Endesa avec 20 victoires en 26 matches). C'est donc un gros coup dur pour le Saski Baskonia qui, neuvième avec 16 victoires et 14 défaites, vise 3 succès lors des 4 derniers matches de la saison régulière de l'EuroLeague pour atteindre les playoffs.

D'un autre côté, cette blessure sera l'occasion pour le pivot franco-sénégalais Youssoupha Fall (2,21 m) de prendre plus de responsabilités au sein de son équipe. Déjà performant (7,8 points à 64,1 % aux tirs et 3,4 rebonds), le champion de France 2018 va pouvoir s'affirmer un peu. Comment le club va t-il gérer cette blessure dans les matches à venir ? Premier élément de réponse vendredi soir contre Milan, à 19h.