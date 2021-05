Walter Tavares (Real Madrid) réélu meilleur défenseur de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Walter Tavares (2,21 m, 29 ans) est le meilleur défenseur de la saison 2020-2021 d'EuroLeague. L'EuroLeague vient d'annoncer ce jeudi que le pivot cap-verdien qui évolue au Real Madrid, a été choisi par les coachs d'EuroLeague pour remporter ce titre. Cette saison, Walter Tavares alignait des statistiques de 11,5 points à 66% de réussite aux tirs et surtout 8 rebonds, 1 interception et 1,8 contre par match. C'est la deuxième saison de suite que Tavares remporte ce trophée après celui de la saison 2018-2019. La saison 2019-2020 avait été annulée à cause de la situation Covid en Europe.

1.8 Blocks per game...@waltertavares22's defensive capabilities stretched far beyond blocks as his presence in the paint proved to be a source of intimidation pic.twitter.com/MxUQ68PR2B — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) May 13, 2021

En plus de contrer et prendre des rebonds, Walter Tavares dissuade énormément les attaquants de venir tirer dans et autour de la raquette, provoquant une forte réduction dans leurs pourcentages de réussite aux tirs. Quand il est en défense sur un joueur, l'attaquant atteint seulement 34,4% de réussite aux tirs selon le logiciel Synergy Sports. Il est une véritable menace dans la raquette pour toutes les attaques d'EuroLeague.

Aux votes, il devance Kyle Hines de Milan et Bryant Dunston de l'Anadolu Efes. L'ancien joueur de Gran Canaria devient le troisième joueur à remporter le titre deux années consécutives avec Dimitris Diamantidis et Bryant Dunston. Il est aussi le quatrième à le gagner plusieurs fois (Dunston, Diamantidis et Kyle Hines).