Walter Tavares MVP du mois de novembre en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Auteur d'un très bon mois de novembre (cinq victoires en cinq matches), le Real Madrid a logiquement été récompensé au moment de choisir le MVP du mois en EuroLeague. C'est son pivot Walter Tavares (2,21 m, 29 ans), meilleur Madrilène ce mois-ci à l'évaluation (18, en 25 minutes), qui a remporté ce trophée individuel qu'il avait déjà gagné en octobre 2018. Le Cap-Verdien a tourné à 11,2 points à 81,8% de réussite aux tirs, 7 rebonds et 1,8 contre pour 18 d'évaluation en 25 minutes, en plus d'être un véritable mur en défense. Il a été d'une grande régularité en finissant toujours entre 14 et 25 d'évaluation collective.

Au classement, le Real Madrid se retrouve en tête de la saison régulière avec le FC Barcelone (10 victoires, 2 défaites). Les deux rivaux se retrouveront d'ici peu, le 10 décembre pour la 14e journée de la compétition.