William Howard (ASVEL) après son buzzer beater : "Ça part d’une grosse boulette"

Crédit photo : Sébastien Grasset

Pompier de service, William Howard a permis à l'ASVEL de renouer avec la victoire, après trois défaites consécutives en EuroLeague. Si les arbitres ont passé plus de trois minutes à revisionner l'action pour vérifier la validité du tir, l'ailier villeurbannais n'a guère douté. "Je savais qu'il était valable", sourit le héro villeurbannais en conférence de presse, retenu par Lyon-Villeurbanne alors qu'il devait rejoindre les Bleus à Pau. Pourtant, tout part d'une grosse boulette, d'une passe à Paris Lee (en défense, sur la remise en jeu), mais je me suis bien rattrapé après."

"On a retrouvé notre identité"

Trop dispendieux (20 ballons perdus), les Rhodaniens ont offert beaucoup de points aux Monégasques sur les pertes de balles. Mais entre les blessures, les cas de Covid-19 et Paul Lacombe appelé en équipe de France, l'ASVEL a fait preuve de résilience. De quoi ravir T.J. Parker, l'entraîneur villeurbannais.

"Malgré un effectif réduit, les gars se sont toujours battus, ils méritent cette victoire. On a abordé ce match en se disant qu’on n’avait rien à perdre et qu’il fallait y aller avec de la fierté. On avait la tête baissée dernièrement car on a besoin de tout le monde mais ce (vendredi) soir, on a retrouvé notre identité qu’est la défense."