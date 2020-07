William Howard va s'engager deux ans à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Son arrivée à l'ASVEL, club avec qui il était en contact depuis plusieurs semaines, ne laissait guère de place au doute. William Howard (2,03 m, 26 ans) a donné son accord pour rejoindre le club rhodanien ces deux prochaines saisons (avec une clause NBA) a indiqué Matthieu Marot du Populaire du Centre, information que nous sommes en mesure de confirmer.

A l'ASVEL, l'ancien joueur Montbrison, Roanne, du Centre Fédéral, Gravelines-Dunkerque, Denain, Hyères-Toulon, Limoges, Rio Grande (G-League) et Houston (NBA) va découvrir l'EuroLeague. De retour en Europe après une deuxième expérience outre-Atlantique (la première fois, en 2011/12, il était pensionnaire de la New Hope Academy), il amènera son adresse extérieure et pourra être décalé sur le poste 4 lorsque le duo T.J. Parker - Frédéric Fauthoux optera pour un cinq "small-ball".

Sur le poste 3, le staff aura de quoi faire avec David Lighty (qui peut se décaler en 2), Charles Kahudi (qui peut jouer en 4), Paul Lacombe (également utilisable à l'arrière) et donc William Howard. Cet accord trouvé, les dirigeants possèdent un effectif quasiment complet. Suite au départ de Livio Jean-Charles, Amine Noua devrait finalement honorer sa dernière année de contrat.

L'effectif prévisionnel de l'ASVEL pour la saison 2020/21 :