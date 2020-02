Xavi Pascual nouveau coach d'Andrew Albicy à Saint-Pétersbourg

Joan Plaza remercié, le Zénith Saint-Pétersbourg a choisi son coach. Il s'agit d'un autre Espagnol, Xavier Pascual (47 ans), comme prévu. Le Catalan est surtout connu pour avoir longtemps dirigé le FC Barcelone (de 2008 à 2016). Plus récemment, il a conduit les destinées du Panathinaikos Athènes (de 2016 à 2018).

Le Zénith Saint-Pétersbourg, où joue le Français Andrew Albicy, est avant-dernier d'EuroLeague avec 17 défaites en 24 matchs. Plus embêtant, la formation russe est mal classée en VTB League avec 10 défaites en 16 matchs.

Now it’s official: Xavier Pascual is our new head coach.



Welcome! pic.twitter.com/DMZ1uJB2uB