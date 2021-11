Yabusele décisif pour le Real Madrid à Munich, l'Anadolu Efes retombe dans ses travers

EUROLEAGUE

Le Real Madrid rejoint le club des deuxièmes ex-aequo avec 6 victoires en 8 matches. Vendredi soir, l'équipe de Pablo Laso s'est imposée 80-76 chez le Bayern Munich. Les Madrilènes ont pu compter sur un excellent Guerschon Yabusele pour s'en sortir en Bavière. L'ailier-fort français a marqué quelques paniers importants dans la fin de match, lui permettant de finir avec la victoire mais aussi 21 points à 8/10 aux tirs (dont 3/4 à 3-points), 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 23 d'évaluation en moins de 29 minutes. Vincent Poirier (9 points à 3/4, 7 rebonds, 2 passes décisives et 5 fautes pour 12 d'évaluation en 18 minutes), Fabien Causeur (7 points à 2/6 en 16 minutes) et Thomas Heurtel (5 points à 1/4, 4 rebonds et 3 passes décisives en 18 minutes) ont également contribué à ce succès.

"Ce fut un match vraiment difficile, une victoire vraiment difficile. Nous sommes vraiment heureux d'avoir gagné ce match. Nous devons avancer, rentrer à la maison, apprendre et nous améliorer. Aujourd'hui, mes coéquipiers ont fait un excellent travail pour me trouver sur le terrain. Aujourd'hui, c'était moi, demain ce sera quelqu'un d'autre", a sobrement commenté l'international français.

L'Olympiakos pointe aussi à 6 victoires en 8 matches après sa victoire contre Monaco, tout comme le Zénith Saint-Pétersbourg, le Maccabi Tel-Aviv et le FC Barcelone (tombé à Milan). Le Zénith s'est imposé chez une équipe de l'Anadolu Efes Istanbul (2 victoires, 6 défaites) qui n'y arrive toujours pas. Les champions en titre ont compté jusqu'à 26 points de retard (40-66) au milieu du troisième quart-temps malgré Rodrigue Beaubois (11 points à 5/9, 3 rebonds et 3 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 23 minutes) et Adrien Moerman (10 points à 3/8, 5 rebonds et 2 fautes provoquées pour 12 d'évaluation en 29 minutes). De son côté, le Maccabi Tel-Aviv a gagné à Vitoria sans frayeur ni Mathias Lessort. Enfin, le Zalgiris Kaunas s'est incliné pour la huitième fois, cette fois à domicile contre l'ALBA Berlin (71-79).

Les résultats de la huitième journée de l'EuroLeague :