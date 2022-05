Yakuba Ouattara parti pour prolonger à l'AS Monaco ? « Ce serait la suite logique »

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il est peut-être celui qui incarne le mieux la montée en puissance de la Roca Team. Révélé dans l’élite lors de son premier passage entre 2015 et 2017, après avoir sillonné la Pro B avec Denain, Yakuba Ouattara (1,90 m, 29 ans) s’est imposé sur le Rocher comme un leader entre 2018 et 2020, après avoir tenté une expérience outre-Atlantique, aux Long Island Nets (G-League). Alors que sa 6e saison en Principauté touche à sa fin, le natif Tepa (Ghana) a toujours passé au moins deux saisons de suite sur le Rocher.

« Continuer à écrire l’histoire avec l’AS Monaco »

Dans une interview à paraître ce samedi dans nos colonnes, Yakuba Ouattara ne cache pas son souhait de continuer avec la Roca Team. « Oui, ce serait la suite logique, répond l’intéressé. Pour l’instant, il y a un titre à aller chercher et on verra après pour mon avenir à l’AS Monaco. On a commencé à écrire quelque chose en EuroLeague et j’aimerais bien continuer à écrire l’histoire avec eux. » Une prolongation d’autant plus logique que l’AS Monaco veut davantage miser sur des joueurs français la saison prochaine, à l’image d’Amath M’Baye dont le nom revient souvent en Principauté.

Après un intermède au Betis Séville, l’international français aux 16 sélections a donné satisfaction pour sa première saison dans la reine des compétitions internationales. Au-delà de son seul apport statistique (7,5 d’évaluation en Betclic ÉLITE et 4 d’évaluation) en sortie de banc, il a toujours eu un état d'esprit irréprochable. Fort shooteur et réputé pour ses qualités athlétiques, ce petit poste 3 a été le détonateur de la Roca Team lors du match 5 à l’Olympiakos (94-88), mercredi, avec 15 points dont 5/7 à longue distance.

En quête de son premier sacre comme l’ASM et deux fois finaliste du championnat de France en 2018 et 2019, l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’Élan Chalon veut d’abord ramener le titre de champion qui fait tant défaut à l’AS Monaco. Avant d'étrenner les couleurs monégasques pour une 7e saison ?