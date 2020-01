Youssoupha Fall confirme match après match

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Auteur d'une grosse semaine avec deux belles performances contre le CSKA Moscou puis le Real Madrid, Youssoupha Fall a confirmé ce jeudi soir lors de la victoire de Vitoria face au BC Khimki Region (83-79). Le pivot franco-sénégalais a cumulé 15 points à 6/9 aux tirs et 3/6 aux lancers francs, 8 rebonds et 7 fautes provoquées pour 21 d'évalution en moins de 22 minutes. L'ancien joueur du Mans, Poitiers et Strasbourg a notamment claqué un dunk décisif à un peu plus de 1 minute de la fin pour donner deux possessions d'avance à son équipe.

Youssoupha Fall avec Velimir Perasovic :

- 5,8 points et 5,5 rebonds en 17 minutes pour 7,8 d'évaluation



Youssoupha Fall avec Dusko Ivanovic :

- 10,3 points, 5 rebonds en 11 minutes pour 13,2 d'évaluation#Euroleague — Cyril Camacho (@cyril_cmch) January 23, 2020

C'est la 8e victoire en 21 matchs pour la formation basque qui reste à distance respectable pour la lutte pour les playoffs.