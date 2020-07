Zach LeDay poursuit sa carrière à Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : Zalgiris Kaunas

L'intérieur américain Zach LeDay (2,01 m, 26 ans) a signé en faveur de l'Olimpia Milan, en Italie.

Ancien joueur de South Florida et Virginia Tech, le Texan a rejoint en juillet 2017 la formation israélienne de Galil Gilboa où il a attiré les sirènes des grands clubs européens grâce à des statistiques impressionnates pour un rookie (19,3 points à 49,9% de réussite aux tirs, 8,4 rebonds et 1,7 passe décisive pour 21,7 d'évaluation). Parti ensuite à l'Olympiakos Le Pirée, il évoluait la saison passée sous le maillot du Zalgiris Kaunas en Lituanie et tournait à 11,4 points à 54,2%, 4,5 rebonds et 0,9 passe décisive en 20 minutes en 52 matchs d'EuroLeague et de championnat lituanien.

C'est une nouvelle recrue de poids pour l'équipe d'Ettore Messina après les signatures de Malcolm Delaney, Kevin Punter, Davide Moretti, Shavon Shields, Luigi Datome et Kyle Hines.

L'effectif de Milan 2020/21 :