Zalgiris Kaunas : Zoran Dragic arrive, Emmanuel Mudiay s'en va

Le Zalgiris Kaunas n'a pas encore gagné cette saison après sept journées. Le club phare du championnat lituanien a déjà changé de coach, Jurij Zdvoc ayant remplacé Martin Schiller. Cependant, cela n'a pas amené une nouvelle compétition. Place désormais aux changements de joueurs. C'est l'international slovène Zoran Dragic (1,96 m, 32 ans) qui vient de s'engager. La saison passée, le frère de Goran Dragic évoluait en Espagne, à Vitoria.

The new member of the green-and-white family @zoran_dragic is already in Kaunas , where he performed medical examinations! pic.twitter.com/kZgVe62BC4

En revanche, l'ancien joueur NBA Emmanuel Mudiay s'en va. Le 7e choix de la Draft 2015 n'a pas convaincu, ne tournant qu'à 7,4 points à 26% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 3,2 passe décisives pour 5,6 d'évaluation en 19 minutes.

Zalgiris Kaunas are expected to part ways with Emmanuel Mudiay soon, according to sources. Per EuroLeague rules, he'll be eligible to sign with another EuroLeague team between Round 16 and Round 18 of the regular season (from December 16 to 30).