Zeljko Obradovic et le Fenerbahçe, c'est terminé

Entre Zeljko Obradovic (60 ans) et le Fenerbahçe, c'est la fin d'une histoire de sept ans. Dans un communiqué, l'entraîneur serbe de 60 ans a annoncé qu'il ne prolongerait pas pour le club stambouliote et allait prendre une année sabbatique. Après avoir rencontré les dirigeants du Fener' il y a quelques jours, celui qui est considéré comme le plus grand coach de l'histoire du basketball européen a pris cette difficile décision. L'institution serait en proie à d'importantes difficultés financières.

"Nous avions convenu que je prenne quelques jours en famille à Belgrade pour prendre ma décision dans le calme. J'ai pris l'une des décisions les plus difficiles de ma vie avec ma famille et j'ai décidé de prendre une pause d'un an du coaching", a-t-il déclaré dans le communiqué publié sur le site Internet du club.



Arrivé en 2013 au Fenerbahçe, Zeljko Obradovic a mené l'équipe au titre en EuroLeague en 2017 en plus de remporter le championnat de Turquie à trois reprises (2014, 2016 et 2017). Reste à connaître l'avenir des deux joueurs français encore sous contrat la saison prochaine, Léo Westermann et Nando De Colo.