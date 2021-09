Zvezdan Mitrovic : "C'est un virage important pour Monaco"

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'AS Monaco joue le premier match de son histoire en EuroLeague ce jeudi à 19 heures, à la salle Gaston Médecin contre le Panathinaikos Athènes. Après une riche préparation, la Roca Team entre dans le vif du sujet avec enthousiame.

"Tout le monde est excité pour ce premier match de l’histoire du club en EuroLeague, et encore plus contre le Panathinaikos, avoue le coach Zvezdan Mitrovic sur le site Internet de son club. On sent que les gars veulent bien faire, et se donnent à fond. C’est un virage important pour Monaco, les dirigeants, les joueurs, les supporters. On attend tous ce match avec impatience."

L'AS Monaco a intégré en cours de préparation Alpha Diallo puis dernièrement Will Thomas et Mike James. Avec peu de retours par rapport à la saison 2020-2021 (Rudy Demahis-Ballou, Rob Gray et Ibrahima Fall Faye), le collectif est à construire. Mais Zvezdan Mitrovic se dit confiant.

"On a connu beaucoup de changements durant la pré-saison. L’équipe d’aujourd’hui est complètement nouvelle avec 12 nouveaux joueurs. Mais je trouve que nous avons fait du bon travail. On doit encore trouver cette alchimie, pour vraiment être un collectif très fort. Mais je suis positif, et les prochains matchs en compétition officielle vont nous aider à nous préparer davantage."

Le Panathinaikos Athènes ayant joué de nombreux matches de préparation, le staff monégasque a pu décortiquer son jeu afin de bien préparer cette rencontre. Il leur faudra maintenant choisir les 12 joueurs pour ce premier match.