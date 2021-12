Zvezdan Mitrovic : "Il faudra rebondir et trouver des solutions"

Vendredi soir, l'AS Monaco a signé sa cinquième défaite de suite en EuroLeague en s'inclinant 71-65 contre Milan. Les joueurs de Zvezdan Mitrovic ont été menés tout le match. Et s'ils ont revenus en fin de rencontre, ils n'y arrivent plus dans la compétition européenne. Au classement, ils voient le top 8 s'éloigner journée après journée, eux qui comptent 9 revers en 14 matches.

"Ce n’est pas passé loin c’est vrai, mais Milan a prouvé sa supériorité à tous les postes, a avoué Zvezdan Mitrovic après la rencontre. C’était un match très difficile, en particulier parce que nous ne pouvons jouer qu’avec un seul meneur avec nos blessés. Mike James a essayé de jouer mais j’ai jugé qu’il n’était pas encore prêt et qu’il fallait le conserver pour le prochain match. Dans cette situation, c’était vraiment dur d’organiser et contrôler le jeu. Il n’y avait pas assez de mouvement, trop de jeu en isolation. Le match nous a échappé dès le premier quart-temps. Mes joueurs ont montré une belle réaction en fin de rencontre. Paris Lee a fait une grosse performance, je l’ai encore fait jouer 35 minutes, je le tue ! Mais c’est sa première année à ce niveau, il manque encore d’expérience. C’est dans ces situations que Léo Westermann nous manque. Ce n’est pas un hasard si notre dernière victoire en Euroligue remonte à son dernier match avant sa blessure. Il faudra rebondir et trouver des solutions."