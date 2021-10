Zvezdan Mitrovic : "L'Etoile Rouge déploie l’une des meilleures défenses d'EuroLeague"

L'AS Monaco poursuit sa saison d'EuroLeague, ce mardi soir avec la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade pour la sixième journée. Sur le papier, c'est un match à gagner contre une équipe au même bilan (2 victoires, 3 défaites) qui ne dispose pas d'une grosse masse salariale. Mais la Roca Team ne sous-estimera pas une formation qui est allée gagner à Tel-Aviv et n'a cédé que de 2 points contre le CSKA Moscou.

Zvezdan Mitrovic retrouve également un bon ami : le coach adverse, Dejan Radonjic.

"C’est un ami proche depuis plus de 30 ans, il fait partie de la famille. A la fin des années 90, il était un joueur talentueux de Buducnost, et moi assistant-coach. Les matches s’enchaînent, nous allons tenter de bien récupérer dans le but de retrouver le goût de la victoire en EuroLeague."

Danilo Andjusic, ancien joueur du Partizan Belgrade, retrouve un club qu'il a très souvent affronté au cours de son parcours, en jeunes comme chez les professionnels.

"Je m'attends à un match difficile. C'est l'une des meilleures équipes défensives de l'EuroLeague jusqu'à présent, donc nous devrons être très intelligents en attaque. D'un autre côté, la défense est aussi notre priorité numéro 1, tout commence par là. Nous devons faire preuve d'une grande énergie pendant 40 minutes afin de battre l'Étoile Rouge. C'est toujours spécial pour moi de jouer contre l'Étoile Rouge. Quand j'étais au Partizan, nous avons eu beaucoup de bonnes batailles, et je m'attends à la même chose maintenant. Il y a toujours un motif spécial quand on joue contre eux. De plus, il serait agréable de voir et de jouer contre certains de mes coéquipiers de l'équipe nationale. J'ai hâte d'y aller et d'essayer d'obtenir une victoire importante pour notre équipe."