Zvezdan Mitrovic : "Le Maccabi Tel-Aviv est une équipe redoutable spécialement à la maison"

Après avoir facilement battu le Bayern Munich vendredi dernier, l'AS Monaco va tenter de réaliser une belle opération sur le parquet du Maccabi Tel-Aviv ce vendredi soir pour la 10e journée de l'EuroLeague. Ce ne sera pas une mince affaire car le club nation a démarré très fort la saison avec 6 victoires en 9 matches. Hormis sa récente défaite d'un point à Moscou (74-73), l'équipe d'Ioannis Sfairopoulos affiche une belle dynamique.

« L’atmosphère dans la salle du Maccabi est la meilleure avec l'Etoile Rouge, le Pana, c’est un plaisir de jouer dans une telle ambiance,ajoute l'entraîneur Zvezdan Mitrovic. Le Maccabi a raté le dernier lay-up contre Moscou pour la victoire et restait sur cinq victoires d’affilée. C’est une équipe redoutable spécialement à la maison. Pour nous c’est un beau challenge que nous allons essayer de relever, un road trip difficile avec Anadolou Efes derrière. Les joueurs sont motivés et pour aller encore plus loin, nous devons être prêts à affronter ce genre d’adversaire à l’extérieur ».