Zvezdan Mitrovic : "On a contrôlé du début à la fin"

Mardi soir, l'ASVEL a signé sa 10e victoire de la saison en EuroLeague. Quatre jours après sa déroute chez le BC Khimki Region, les Rhodaniens ont battu Valence 72 à 65. C'est grâce à une défense retrouvée qu'ils ont réussi à dominer les Espagnols. L'ingrédient qu'il manquait ces dernières semaines en EuroLeague.

"C'était mieux que ce à quoi je m'attendais : la défense a contrôlé Valence tout le match qui a pourtant l'une des meilleures attaques de l'EuroLeague, a commenté l'entraîneur Zvezdan Mitrovic. On a fait un gros boulot défensivement et quand on fait ça, c'est toujours plus facile pour nous."

Meilleur marqueur villeurbannais (20 points), David Lighty est également revenu sur cette victoire.

"J'ai juste essayé d'être agressif. Notre dernier match chez le BC Khimki, ce n'était pas nous. On voulait venir ici et être agressif des deux côtés du terrain pendant 40 minutes. C'était un vrai combat. Avoir la victoire va apaiser les esprits et nous donner confiance. Donc on doit continuer.

J'aimerais savoir pourquoi on joue différement selon les matchs. C'est notre état d'esprit. Des fois, on est trop facile. Quand on vient, qu'on joue dur pendant 40 minutes, qu'on exécute le pan de match, de bonnes choses comme celle-ci arrive pour nous. Pour notre équipe, on doit tous élever notre niveau de jeu. Et c'est un peu ce qu'on a montré ce (mardi) soir. Quand tout le monde est en harmonie, on peut aller chercher les victoires."