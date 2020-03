Zvezdan Mitrovic : "Une expérience incroyable pour Strazel et Maledon"

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Jeudi soir, l'ASVEL a réussi à chatouiller le grand Real Madrid, en Espagne. Les Rhodaniens ont longtemps mené, avant de lâcher, en fin de troisième et début de quatrième quart-temps. Pour cette rencontre, le staff avait fait le choix de ménager le meneur titulaire, Jordan Taylor. Antoine Diot n'ayant joué que 8 minutes, les jeunes Matthew Strazel (11 points à 4/6 aux tirs et 5 passes décisives en 21 minutes) et Théo Maledon (12 points à 5/11, 2 rebonds et 1 passe décisive en moins de 23 minutes) ont longtemps joué. De quoi engranger beaucoup d'expérience.

"C'est plaisant de venir jouer à Madrid contre une équipe comme le Real, a commenté après la rencontre l'entraîneur Zvezdan Mitrovic. Je pense que mon équipe a fait un bon match ce (jeudi) soir. On a fait transpirer le Real. Ils étaient très agressifs en attaque, on a commis beaucoup de fautes, le Real a tiré 31 lancers francs et nous 15. Cela a été difficile pour nous de contrôler le match. Mais je pense que pour mes deux jeunes meneurs, Strazel et Maledon, c'est une expérience incroyable que de jouer face à de tels joueurs, comme (Facundo) Campazzo, (Nicolas) Laprovittola etc."

Dimanche, un autre challenge les attend : ils devront dominer le trio Brandon Taylor - Taurean Green - Antoine Eïto. Pas facile non plus.