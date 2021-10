Zvezdan Mitrovic (Monaco) : "Le troisième quart-temps a été incroyable"

Vendredi soir, l'AS Monaco a réalisé un incroyable come-back pour battre le CSKA Moscou en EuroLeague. Menée 35-13 après 13 minutes, la Roca Team est remontée avant de passer devant dans le troisième quart-temps puis de l'emporter de 17 points (97-80). Forcément, l'entraîneur Zvezdan Mitrovic était satisfait après la rencontre :

"On a commencé le match en étant soft en défense. On a commencé à prendre de la confiance dans le deuxième quart-temps. Par la suite on a proposé des changements de défense. Le troisième quart-temps a été incroyable. Puis on a contrôlé. Je suis très heureux et je pense que nos fans et ceux du CSKA ont apprécié le spectacle."