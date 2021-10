Zvezdan Mitrovic avant Madrid - Monaco : "Ce sera instructif de voir comment mon équipe va se comporter face à une telle adversité"

Après avoir battu le Panathinaikos Athènes et l'UNICS Kazan, l'AS Monaco s'attaque au club le plus titré de l'histoire de l'EuroLeague : le Real Madrid. Pour la troisième journée de la compétition, la Roca Team joue chez le club de la capitale espagnole ce mercredi. Une rencontre en guise de test pour l'équipe de Zvezdan Mitrovic, qui aura l'occasion de voir si elle peut embêter les meilleurs. Elle devra notamment faire face à une très grosse raquette, qui domine le rebond grâce à Walter Tavares mais également Vincent Poirier.

« Le Real est avec Barcelone, Efes et le CSKA Moscou ce qui se fait de mieux en Europe, rappelle le technicien monténégrin sur le site Internet du club. Le Real fait partie des 4 meilleures équipes de l’EuroLeague, cette saison ils veulent retrouver le Final Four. Ce sera intéressant pour nos joueurs français de retrouver les 4 internationaux de la French Team du Real, Heurtel, Yabusele, Poirier et Causeur. Nous allons à Madrid sur le terrain de la découverte face à l’une des meilleures équipes européennes. Ce sera très difficile mais nous devons apprendre, ce sera instructif de voir comment mon équipe va se comporter face à une telle adversité. Nous allons affronter les meilleurs joueurs, c’est un bon test pour nous, sans pression excessive et si jamais nous avons l’opportunité de créer une surprise nous essaierons de la saisir. Affronter le Real Madrid et Barcelone en EuroLeague à 48 heures d’intervalle, c’est un moment très spécial dans l’histoire de l’AS Monaco. »