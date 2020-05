Zvezdan Mitrovic de l'ASVEL au Bayern Munich ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

[Mise à jour] Plusieurs contacts proches du dossier ont tenu à nous infirmer tout contact entre le Bayern Munich et Zvezdan Mitrovic.

[Brève originelle] Ce dimanche, Le Progrès confirme que Frédéric Fauthoux va rejoindre l'ASVEL la saison prochaine, afin d'y intégrer le staff. Sur place, il ne fait plus de secret que Zvezdan Mitrovic ne devrait pas se faire de vieux os. Ses difficultés relationnelles, notamment avec le conseiller du président François Lamy, en sont notamment la cause.

Le Progrès ajoute que le technicien monténégrin aurait déjà des pistes et que la plus chaude pourrait le conduire en Bavière, du côté du Bayern Munich. Après une saison difficile en EuroLeague, le club allemand va sans doute vouloir remplacer Oliver Kostić, qui a lui même pris la place Dejan Radonjić (compatriote et ami de Mitrovic) en janvier. Nommer le champion de France 2019 à sa place semble être une option sérieuse pour le manager général Marko Pesic.

Après cinq ans dans le championnat de France, Zvezdan Mitrovic devrait donc quitter l'Hexagone.