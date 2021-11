Abdoulaye Loum (JDA Dijon) après la victoire face à Champagne Basket : "On a gagné mais ce n'est pas nous"

Guidée par un excellent David Holston (33 points) ce vendredi 12 novembre 2021, la JDA Dijon s'est imposée dans la douleur face à Champagne Basket. Dans les colonnes du Bien Public, l'intérieur Abdoulaye Loum a apprécié la victoire mais a aussi pointé du doigt la manière...

"J’ai été un peu piqué par rapport à l’écart du match..."

"Perdre devant notre public de cette manière-là, ce n’est pas nous, ce n’est pas la JDA, ce n’est pas Dijon, regrette-t-il au micro du quotidien. J’ai été un peu piqué par rapport à l’écart du match à ce moment-là. J’ai essayé de mettre de l’intensité et de dire aux autres de ne pas lâcher. On a déjà lâché beaucoup de matches comme ça. Se retrouver à -19 devant notre public, ce n’est pas normal.

On a gagné, c’est bien, mais ce n’est pas nous. Tout le monde a été piqué au vif, on a tous parlé, Jacques, moi, David. On n’a jamais fait ça chez nous, ce n’est pas possible de se faire battre sur tous les duels, de ne pas défendre."