Albicy, Moerman, Bouteille ... Les performances des Français à l'étranger

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Euroleague

Toujours invaincu en Super Ligi, l'Anadolu Efes n'a fait qu'une bouchée de l'antépenultième au classement, l'OGM Ormanspor (95-75), pour enchaîner une 18e victoire de rang en championnat. Les deux Français du club stambouliote n'ont pas beaucoup joué et ont surtout été tout deux maladroits. Titulaire, le poste 4 Adrien Moerman a inscrit 6 points à 1/6 aux tirs mais a grapillé 12 rebonds en 22 minutes. Son coéquipier Rodrigue Beaubois n'a inscrit que 5 points à 2/8 aux shoots et pris 5 rebonds en 14 petites minutes passées sur le terrain.

Duel franco-français en Espagne

Quelques jours après la claque reçue à Monaco (90-71), l'Unicaja Malaga n'a pas réussi à relever la tête. Pour sa première avec son nouvel entraîneur, le Grec Fotis Katsikaris, les Andalous se sont inclinés contre leur bête noire dans le derby. En effet, le Betis Seville a remporté sa cinquième victoire de la saison, le deuxième contre Malga qu'ils avaient déjà battu après prolongations le 29 décembre dernier (114-111). Pas besoin de prolongations ce samedi soir mais la rencontre a tout de même été serrée avant de finir dans l'escarcelle de l'équipe de Yakuba Ouattara (78-75). L'ancien Monégasque a été assez discret avec 4 points et 2 rebonds en 22 minutes. En face, Axel Bouteille a inscrit 8 points à 2/7 derrière l'arc agrémenté de 3 rebonds. L'Unicaja est au plus mal et enchaîne une dixième défaite en onze matches toutes compétitions confondues.

Toujours en Espagne, Jonathan Rousselle n'a pu éviter une nouvelle défaite pour son équipe. Bilbao s'est fait gifler à domicile par Saragosse (96-73). C'est la seizième défaite de la saison pour Bilbao qui a complètement craqué dans le deuxième quart-temps (23-8). Malgré le plus gros temps de jeu de son équipe (30 minutes), Rousselle n'a inscrit que 6 points avec 3 passes décisives. De plus, l'ex-Choletais a proposé le pire +/- des Basques avec un -27 en grande partie expliqué par le temps important passé sur le parquet.

¡Estas han sido las actuaciones más destacadas en el duelo entre @bilbaobasket y @CasademontZGZ!



Jonathan Barreirp

Elias Harris

TJ Bray

Tryggvi Hlinason

Ondrej Balvin#SuperManagerACB pic.twitter.com/1pRZvhGiS7 — SuperManager ACB (@SuperManagerACB) January 23, 2021

Le sixième et dernier Français engagé sur les terrains ce samedi soir a vécu comme Jonathan Rousselle une soirée compliquée à titre collectif. Malgré les 13 points d'Andrew Albicy, Gran Canaria a sombré à Fuenlabrada (101-82) et pointe à la treizième place de la Liga Endesa (7 victoires - 13 défaites).