Alex Mumbrú rempile pour deux saisons à la tête de Bilbao

L'entraîneur barcelonais Alex Mumbrú (40 ans) et le club de Bilbao sont parvenus à un accord pour une prolongation de contrat de deux saisons à la tête de l'équipe. Une décision qui confirme les ambitieuses volontés du club depuis deux années maintenant : retrouver le plus haut niveau possible.

¡GRAN NOTICIA! Alex Mumbrú (@Alexmumbru15) renueva con RETAbet Bilbao Basket por dos temporadas #Mumbrú2022



Lee la noticia completa aquí: https://t.co/k4rf85lWud pic.twitter.com/uXZ4KZpEKE — Bilbao Basket (@CDBILBAOBASKET) May 14, 2020

Descendu en deuxième ligue espagnole (LEB Oro) en 2018, Bilbao est parvenu à remonter dans l'élite du basket espagnol (Liga Endesa) dès la fin de cette même saison, avec Alex Mumbrú sur le banc. Le quarantenaire a dirigé 70 matchs officiels sur le banc de Bilbao, dont 23 en Liga Endesa et 41 à LEB Oro. Il affiche un bilan de 46 victoires et 24 défaites, soit près de 66% de rencontres remportées en deux saisons. La prolongation de ce pilier prouve encore davantage la volonté du club de poursuivre son projet et de renforcer son ADN.

Rafa Pueyo, le directeur sportif de RETAbet Bilbao Basket, s'est exprimé quant à cette prolongation :

"Le renouvellement d'Alex Mumbrú est un élément clé de l'équipe pour la faire fonctionner aussi bien qu'au cours des deux dernières saisons. Sa connexion avec les joueurs, ses connaissances tactiques et son charisme nous rendent très satisfaits de pouvoir compter sur lui pour deux saisons supplémentaires. De plus, sa connaissance du club et son harmonie avec la ville et nos fans font de lui l'entraîneur idéal pour Bilbao Basket".

Légende vivante du basket espagnol et de l'équipe de Bilbao, Alex Mumbrú était le capitaine de cette équipe où il a joué durant 9 saisons entre 2009 et 2018. Il a mis de côté son maillot pour enfiler un costume de coach à l'intersaison 2018 et officiera donc jusqu'en 2022.