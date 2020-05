Après 7 saisons au CSKA Moscou, Kyle Hines va rejoindre Milan

EUROPE

7 saisons, 2 titres de vainqueur de l'EuroLeague, 2 titres de meilleur défenseur de l'EuroLeague et 6 titres nationaux consécutifs en VTB League, le CSKA Moscou perd gros en laissant filer son capitaine Kyle Hines (1,98 m, 33 ans). L'intérieur américain va signer en Italie, à l'Olimpia Milan.

Au club depuis 2013, Kyle Hines avait rempilé pour deux ans à l'été 2019. Lors de la saison passée, il tournait à 5,9 points et 4,4 rebonds en VTB League et 8,8 points et 4,9 rebonds en EuroLeague. Celui qui a récemment été nommé dans l'équipe de la décennie 2010/20 de l'EuroLeague va quitter l'équipe moscovite grâce à un rachat de Milan qui va permettre de libérer le joueur de sa dernière année de contrat.

Le big man de petite taille va ainsi effectuer un retour aux sources puisque c'est en Italie qu'il a effectué ses débuts professionnels en Europe entre 2008 et 2010. Passé donc par Veroli puis par Brose Bamberg (Allemagne), il a ensuite évolué sous le maillot de l'Olympiacos (Grèce) où il a remporté ses deux premiers titres de champion d'EuroLeague. La suite, tout le monde la connaît puisque vient l'idylle avec le CSKA Moscou. Sept fructueuses années plus tard, il va connaître son cinquième club depuis son arrivée sur le vieux continent.

À Milan, il va renforcer encore davantage l'un projet des plus attractifs d'Europe, qui continue de prendre de l'ampleur. Il évoluera sous les ordres d'Ettore Messina et aux côtés de Sergio Rodríguez. Le nom de Malcolm Delaney est souvent évoqué en Lombardie, lui qui a récemment résilié son contrat avec Barcelone.

Andrei Vatutin, président du CSKA Moscou, s'est exprimé à propos du départ de Kyle Hynes auprès du média Sport Express :