Borislav Stankovic est décédé à 94 ans

Les médias serbes ont annoncé ce vendredi matin le décès de Borislav Stankovic à l'âge de 94 ans.

Stankovic, ce nom vous dit sans doute quelque chose. Ancien joueur international et entraîneur (de l'OKK Belgrade puis de Cantù, en Italie), il a surtout été le secrétaire général de la Fédération internationale de basketball (FIBA) de 1976 à 2002. Il a notamment permis aux joueurs NBA de participer aux Jeux olympiques, à partir de 1992. En 1991, il a intégré le Naismith Memorial Basketball Hall of Fame à Springfield, dans le Massachusetts.

Après sa retraite, la FIBA a décidé de nommer la Coupe des champions continentaux en son nom, afin de lui rendre hommage.

It is with profound sadness that FIBA confirmed the passing of FIBA Secretary General Emeritus Borislav Stankovic. He was 94 years old.https://t.co/IHyMkORYcX