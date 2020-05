Dennis Schröder sauve le club de Braunschweig, sa ville natale

Actionnaire majoritaire du club de Braunschweig depuis 2018, l’international allemand Dennis Schröder a décidé d’investir encore davantage dans le basketball local. Il détenait jusque là 70% des parts du club de Basse-Saxe. Il a acheté les 30% restants. Dans un communiqué, le club a expliqué faire face à des difficultés financières importantes du fait de l’arrêt de la saison. La meilleure, voire la seule solution pour que club survive face à cette crise, était que Dennis Schröder devienne l’unique propriétaire. C’est pourquoi, à partir du 1er juillet, le meneur remplaçant du Thunder d'Oklahoma City (NBA) va posséder la totalité des parts du Löwen Braunschweig, club évoluant en EasycreditBBL, première division du championnat allemand.

La décision a été prise après un grand nombre de négociations et une réunion avec les trois autres actionnaires (BS Energy, Public Insurance Braunschweig et Stadtsportbund Braunschweig). Les quatre parties sont parvenues à un accord permettant le transfert des parts à Schröder afin de « garantir une direction stratégique uniforme ». Cette décision ne met aucunement fin au parrainage de ces entreprises au club pour autant.

L’équipe allemande a communiqué sur cela :

Dennis Schröder se dit satisfait de devenir le propriétaire unique du club :

"Je suis très heureux d’être maintenant le seul partenaire des Lions. Braunschweig est ma ville natale, je veux redonner quelque chose à la région. Je suis convaincu que nous pouvons développer davantage le site et en faire un club de premier plan dans la ligue. Je voudrais également remercier les entreprises qui se sont engagées envers notre club pour les bonnes discussions. Il est très important que Volkswagen Financial Services, BS Energy et le secteur public restent à bord. Nous attendons avec impatience la saison à venir et espérons que la crise liée au coronavirus sera surmontée dès que possible."