En Belgique, la saison 2020/21 ne pourrait débuter qu'en janvier selon son président

EUROPE

Alors que les dirigeants de l'Euromillions Basketball League, le championnat belge professionnel, ont décidé de mettre un terme à la saison 2019/20 du fait de la crise sanitaire, l'heure est désormais aux préparatifs de la prochaine saison. Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuwse, Arthur Goethals, le président de la ligue, a dévoilé ses intentions et a exclu la possibilité d'une reprise à huis-clos. Selon lui, il serait possible de reprendre avec un public limité, permettant ainsi le respect des distanciations sociales et des gestes barrières. Mais il est inenvisageable de disputer les premiers matchs en ne les rendant accessibles au public que par le biais de la plateforme de streaming de la ligue.

"La saison de basket ne commencera pas sans public. Nous allons respecter toutes les règles sanitaires mais nous ne voulons pas de salles vides"

Pour éviter un scénario de ce genre, Arthur Goethals se dit prêt à repousser le début du championnat.

"Si c'est nécessaire, nous pourrons attendre jusqu'au mois de janvier pour reprendre"

Dans cette même interview, il est revenu sur la situation actuelle et sur les répercussions au niveau des dix clubs qui devraient constituer l'Euromillions Basketball League la saison prochaine et il s'est voulu rassurant.

"Des conversations informelles que j'ai eues, je sens que nos clubs résistent bien malgré cette période difficile. À la fin de la semaine prochaine, le comité des licences le confirmera."

En Israël, la saison 2019/20 n'est pas terminée

Deux salles deux ambiances. En Israël, le ton est loin d'être à l'apaisement. Une réunion avait lieu, réunissant le président de la Winner League et les présidents du Maccabi Tel Aviv, Hapoel Jérusalem, Ness Ziona, Hapoel Tel Aviv et Hapoel Holon. Les sujets du redémarrage de la saison actuelle et de la saison prochaine ont été évoqués et l'agacement s'est rapidement fait sentir. Shimon Mizrahi, président du Maccabi Tel-Aviv, a déclaré aux journalistes : "Qu'ils décident ce qu'ils doivent décider. J'ai dit ce que j'avais à dire", avant de quitter la réunion.

"Nous devons nous attendre à la saison prochaine ! Si nous ne réfléchissons pas à la manière d’ouvrir la saison prochaine, les dégâts seront dévastateurs/"

La ligue a malgré tout soumis une proposition au ministère de la Santé du pays. Selon Josh Halickman de SportsRabbi.com, si les fans ne peuvent pas participer, la ligue ne reprendra pas.