Espagne : 2 joueurs sur 3 seraient contre la reprise de la saison, le syndicat dément

En Espagne, la situation quant à la suite ou fin de la saison 2019/20 n'est toujours pas fixée. Si l'ACB veut organiser un tournoi entre les 12 meilleures équipes au classement, la majorité des joueurs de la Ligue n'est pas du même avis. C'est en tout cas ce que révèle une enquête anonyme réalisée par l'Union des joueurs professionnels espagnols (ABP), dont les résultats ont été dévoilés par Eurohoops.

Sur les 157 joueurs sondés, 107 ont voté contre une reprise du championnat, soit plus de 2 joueurs sur 3. Ceux qui ont participé à cette enquête font partie des 12 équipes qui seraient concernées par le tournoi qui pourrait conclure la saison 2019/20 de Liga Endesa.

Une reprise du championnat espagnol ? Les joueurs d'EuroLeague disent non

Dans le détail, les joueurs qui sont contre évoluent principalement chez des équipes qui disputent l'EuroLeague. Les 16 éléments de Barcelone et de Baskonia ont voté contre la volonté des institutions du pays. 14 des 16 Madrilènes se sont également orientés dans cette même direction. Pareil du côté de Valence où 11 joueurs sur 14 ne souhaitent pas reprendre la saison.

En revanche, les joueurs de Saragosse et d'Andorre se disent favorables à l'idée de jouer le dit tournoi. Les 10 joueurs consultés de Saragosse ont voté "oui" tandis que 11 des 12 joueurs d'Andorre ont également donné une réponse positive.

Le détail des votes des 157 joueurs des 12 meilleures équipes du classement a été dévoilé :

Le syndicat espagnol des joueurs dément les résultats de cette enquête

Aussi incroyable que cela puisse paraître, cette enquête et les résultats qui en sont sortis, n'ont absolument pas trouvé de soutien auprès du syndicat des joueurs, l'Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP). Au contraire même puisqu'elle a annoncé n'avoir jamais confirmé la véracité de ces informations.

"L'ABP et son conseil d'administration veulent montrer leur indignation face aux informations parues cet après-midi sur Eurohoops. À aucun moment, la véracité des informations n'a été confirmée par l'ABP. Depuis le début de cette crise sanitaire, l'ABP est en contact permanent avec le conseil d'administration et les représentants des équipes pour faire le point sur la situation juridique et médicale et connaître l'état contratuel et sanitaire de tous les acteurs. La relation avec les athlètes pendant cette période a toujours été confidentielle et les questions qui leur ont été posées à chaque fois étaient purement informatives et ne pourraient jamais être considérées comme définitives ou contraignantes en ces temps critiques et changeants. Ce contact quotidien nous a permis d'assister aux rencontres avec l'ACB et l'AEMB (Asociación Española de Médicos de Baloncesto, l'Association espagnole des médecins du basket) avec le sentiment général des joueurs et donc de le transmettre, sachant que ce processus serait long. L'ABP ne donne aucune valeur aux nouvelles ou aux données reflétées dans le message."