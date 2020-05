Espagne : Comme prévu, l’ACB a choisi Valence pour son tournoi final

EUROPE

Crédit photo : ACB

Après avoir organisé une réunion avec les 18 clubs, l'ACB annonce dans un communiqué que la Liga Endesa va reprendre à Valence, comme prévu.

La Fase Final de la #LigaEndesa se disputará en Valencia



La acb selecciona Valencia atendiendo principalmente a criterios sanitarios y, en segunda instancia, de alojamientos e instalaciones deportivas



https://t.co/wA7HDB4yzJ pic.twitter.com/dFG7XUxBpl — Liga Endesa (@ACBCOM) May 27, 2020

Après avoir étudié les neuf candidatures (Saragosse, Andorre, Las Palmas de Gran Canaria et Madrid, entre autres, ont également aspiré à organiser ce tournoi) et les rapports médicaux externes, l'ACB a sélectionné Valence comme lieu de la phase finale de la Liga Endesa. En cette période compliquée du fait de la pandémie de coronavirus, Valence s’est révélée comme le favori, principalement grâce à ses critères sanitaires, à ses logements et ses installations sportives. C’était donc le lieu idéal pour disputer les matchs qui se joueront à huis clos.

L’ACB compte s’appuyer sur les hôtels mis à disposition pour regrouper les équipes avant le début de la compétition, mais aussi sur un hôpital de campagne qui sera mis en place pour l’occasion. Tout sera instauré pour assurer la santé et le bien-être des joueurs, du personnel, des entraîneurs et des arbitres, comme l’a indiqué l’ACB.

Pour rappel, les 12 meilleures équipes de la saison régulière s’affronteront lors de cette phase finale. Ces 12 clubs et leur répartition en deux groupes s'effectuent via le classement au terme de la journée 23 de la saison régulière avant la suspension de la saison.

Le tableau de cette phase finale exceptionnelle de la Liga Endesa :