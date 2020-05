Espagne : Le projet de la Liga Endesa rendu possible par les annonces du premier ministre

EUROPE

Crédit photo : Liga Endesa

Un retour à la compétition en Espagne paraît de plus en plus probable à la suite des annonces faites par le gouvernement. À partir de la semaine du 8 juin, les championnats sportifs professionnels seront autorisés à reprendre, comme l'a déclaré le premier ministre Pedro Sanchez. Après quasiment trois mois d'arrêt du fait de la pandémie de coronavirus, un protocole sanitaire strict devra être appliqué.

La Liga Endesa, qui souhaite conclure la saison par le biais d'un tournoi, a vu la probabilité de son projet faire un grand bond en avant. La Liga ACB doit présenter ses volontés lors d'un conseil d'administration qui se tiendra lundi, au terme duquel un vote rendra officiel ou non la reprise du championnat. Thomas Heurtel (Barcelone), Jonathan Rousselle (Bilbao), Axel Bouteille (Malaga), Axel Toupane (Malaga), Fabien Causeur (Real Madrid), Lahaou Konate (Tenerife), Louis Labeyrie (Valence) et Youssoupha Fall (Vitoria) sont donc les huits joueurs de la Team France Basket à être dans l'attente de savoir s'ils vont refouler les parquets dans les semaines à venir.

Une organisation en lien avec un probable redémarrage de l'EuroLeague

L'ACB souhaite faire redémarrer la compétition dès le 17 juin, mais aussi la conclure définitivement en seulement deux semaines. Ainsi, la Liga Endesa prendrait fin le 30 juin. La raison ? Ne pas empiéter sur les dates données en vue d'une possible reprise de la saison d'EuroLeague, qui pourrait se tenir en juillet. Là-encore, la décision finale sera prise ce lundi.

Le déroulement de ce tournoi final prendrait la forme suivante : une première partie répartissant les 12 équipes en deux groupes et un Final Four. Dans un premier temps, 5 rencontres seraient jouées quotidiennement et les deux premiers de chaque groupe se qualifieraient pour les demi-finales. Ces dernières, tout comme la finale, se joueront en un seul match.

Ce tournoi se déroulerait sur un lieu unique, réduisant ainsi les déplacements et favorisant ainsi la sécurité des joueurs, staffs, arbitres ect. Selon Mundo Deportivo, la ville de Valence serait priviligiée pour organiser la fin de saison.