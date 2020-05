Italie : Une saison blanche pour 2019/20 et un redémarrage en octobre pour 2020/21

À la suite d'un Conseil Fédéral de la Fédération Italienne de Basket, il a été décidé qu'aucun titre de champion ne serait attribué pour la saison 2019/20, que ce soit en Serie A ou en Serie A-2. Il en va de même pour les promotions et les relégations, comme le rapporte La Gazetta Dello Sport.

En vu de la saison prochaine, le président de la Fédération Gianni Petrucci a exprimé son souhait de voir les dates des compétitions officielles fixées le plus tôt possible. Il a d'ailleurs annoncé que la saison 2020/21 devrait démarrer début octobre.

Face à cette crise sans précédent, certaines mesures ont été prises. Parmi elle, le redémarrage du championnat sur un nombre d'équipes pair (cette saison, la Serie A comptait 17 équipes) avec la possibilité pour les clubs de demander leur repositionnement.

"Les clubs masculins de Serie A, Serie A2 et B pourront demander le repositionnement dans une ligue différente de celle pour laquelle ils ont des droits sportifs au plus tard le 15 juin 2020. Les clubs nationaux féminins pourront demander un repositionnement au plus tard le 30 juin 2020. "