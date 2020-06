Jacob Patrick devient le plus jeune joueur à inscrire des points en BBL

EUROPE

Crédit photo : Camera4 BBL

16 ans, 6 mois et 19 jours. C'est à cet âge que Jacob Patrick (1,90 m, 16 ans) a fait tomber le record du plus jeune marqueur en championnat allemand, depuis le début de l'ère numérique et du comptage des points.

LIVE-VIDEO: Was habt ihr im Alter von 16 Jahren, 6 Monaten, 17 Tagen gemacht? @MHP_RIESEN-Guard Jacob Patrick hat in dem Alter seine ersten #easyCreditBBL-Punkte erzielt - als jüngster Spieler unserer digitalen Liga-Historie! #FINAL2020 pic.twitter.com/hL6bTG07Cj — easyCredit BBL (@easyCreditBBL) June 9, 2020

C'est après 13 minutes et 41 secondes de jeu, sur un tir longue distance, que Jacob Patrick est entré dans l'histoire en inscrivant ses premiers points lors de la victoire de son équipe de Ludwisbourg face aux Fraport Skyliners sur le score de 80 à 77. En presque 12 minutes de temps de jeu, Jacob Patrick a inscrit 8 points à 1/1 à 2-points, 2/3 à 3-points et 3/4 aux lancers-francs pour 8 d'évaluation.

Il laisse ainsi son empreinte dans le basket et le sport de son pays, précèdant Alexander Heide (16 ans, 7 mois, 25 jours), Franz Wagner (16 ans, 8 mois) et Philipp Schwethelm (16 ans, 8 mois, 2 jours).