Killian Hayes ne disputera pas le tournoi final de la BBL avec Ulm

C'est en juin qu'est censé se tenir le tournoi final de la ligue allemande qui regroupera 10 équipes, dont le Ratiopharm Ulm, club où évolue Killian Hayes (1,95 m, 18 ans) en ce qui concerne la saison 2019/20. La BBL reste dans l'attente de la validation des autorités du pays. Dans tous les cas, le jeune français, récemment inscrit à la draft NBA, ne disputera pas ce tournoi rapporte ESPN.

Les joueurs étrangers, séjournant hors d'Allemagne et notamment aux États-Unis, évoluant au sein des effectifs concernés par cette compétition, se sont vus offrir la possibilité de choisir d'y participer ou non. Résidant actuellement à Lakeland, en Floride, dans sa ville natale, Killian Hayes a donc pris la décision de ne pas retourner en Allemagne

La Draft NBA, toujours fixée au 25 juin pour le moment, vient se superposer aux dates prévues pour le tournoi allemand. Le prospect tricolore, attendu dans le Top 10 selon ESPN, n'a donc pas voulu prendre le moindre risque. Et ce malgré le fait que les franchises américaines aient exprimées leur volonté de repousser la draft au début du mois d'août.

