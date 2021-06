La légende grecque Nikos Zisis arrête sa carrière

C'est un chapitre du basketball grec qui se referme. Après que le MVP de l'EuroLeague 2013, Vassilis Spanoulis (1,93 m, 38 ans) ait annoncé la fin de sa carrière, son compatriote Nikos Zisis (1,97 m, 37 ans), champion d'Europe avec la Grèce en 2005, a lui aussi officialisé sa retraite, ce lundi 28 juin sur le réseau social Instagram.

''Il est temps pour moi de prendre ma retraite. C'est un choix réfléchi. J'ai tout donné à ce sport. Depuis que je suis jeune, j'aime le basket. Jamais je n'aurais imaginé réaliser un voyage aussi long et excitant. Je suis fier de tout ce que j'ai accompli. J'ai donné toute mon âme, mon énergie et mon corps dans ce sport. Le basket est pour moi plus qu'un jeu. J'ai toujours apprécié discuté, analysé et pensé de sorte à rendre mon équipe meilleure. Merci à tous mes coéquipiers, mes entraîneurs et les personnes que j'ai croisées dans les clubs. Je n'oublierai jamais le soutien et l'amour donnés par les fans, que ce soit en Grèce ou ailleurs.''