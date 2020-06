Le Reyer Venezia ne conserve pas Ike Udanoh (ex-Hyères-Toulon)

EUROPE

Crédit photo : EuroCup

Utilisé que durant les différentes coupes, Ike Udanoh (2,03m, 30 ans) n'est pas parvenu à s'exprimer comme auparavant. Par conséquent, le club dans lequel il évolue, le Reyer Venezia, a décidé de se séparer de lui après une année de bons et loyaux services.

L'Umana Reyer saluta e ringrazia Ariel Filloy, @0goudelock, Francesco Pellegrino e Ike Udanoh per per la grande professionalità e serietà dimostrate con la maglia orogranata e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle proprie carriere #onceareyeralwaysareyer pic.twitter.com/b27NdRKCCM — Reyer Venezia (@REYER1872) June 16, 2020

Ike Udanoh a connu une saison 2018/19 des plus réussies, toujours en Lega A italienne, avec Avellino d'abord et Cantu ensuite. En 11 rencontres avec le premier, il tournait à 12 points et 8,2 rebonds en 27 minutes de temps de jeu. Rendement presque similaire avec le second puisque l'intérieur nigérian compilait 12,5 points et 9 rebonds en 34,6 minutes de moyenne en 18 matchs.

Il est ainsi parvenu à rejoindre le Reyer Venezia, une meilleure équipe du championnat qui disputait parallèlement l'EuroCup en 2019/20. L'ancien joueur du Hyères-Toulon Var Basket (5,6 points et 5,3 rebonds pour 9,1 d'évaluation en 2016/17) n'était utilisé que pour disputer la Coupe d'Italie et l'EuroCup. En un temps de jeu réduit (18 minutes), il n'a pu apporter que 7,7 points et 5,3 rebonds. Il a tout de même contribué à la victoire de son équipe en Coupe d'Italie.

Tout comme pour Ike Udanoh, le Reyer Venezia a pris la décision de se séparer de trois autres joueurs : Ariel Filloy, Andrew Goudelock et Francesco Pellegrino.