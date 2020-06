Marcus Slaughter proche de renouveler son contrat avec l'AEK Athènes

EUROPE

Crédit photo : Basketball CL

Selon SDNA.gr, Marcus Slaughter (2,06m, 35 ans) serait tout proche de se réengager avec l'AEK Athènes. L'ancien joueur du Havre, de Nancy ou encore de Gravelines-Dunkerque était l'une des priorités du club grec.

Passé par la Turquie, Israël, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, Marcus Slaughter devrait poser, pour la seconde fois de sa carrière seulement (après son passage au Real Madrid entre 2012 et 2015), ses valises dans un club durant plus d'une saison. Doté d'une expérience européenne monumentale, l'intérieur vétéran est une pièce maîtresse du système athénien. Plus tellement sur l'aspect statistique (4,6 points et 4,8 rebonds en 17,3 minutes de moyenne) mais davantage sur son expérience, ayant disputé à plusieurs reprises les compétitions européennes telles que l'EuroLeague et l'EuroCup. L'AEK Athènes, qui dispute à la fois le championnat grec et la Basketball Champions League, ambitionne ainsi de boucler le dossier Slaughter pour poursuivre la constitution de l'effectif version 2020/21.

Entre 2007 et 2010, Marcus Slaughter s'est arrêté en France, y disputant 63 matchs au total. Sous les couleurs de Gravelines-Dunkerque puis du Havre et enfin de Nancy, il a réalisé de très belles performances, compilant 13,2 points à 60,9% de réussite aux tirs et 8 rebonds pour 18,4 d'évaluation.