Matt Mobley ne fait plus partie des plans de Francfort, sa troisième équipe de la saison

EUROPE

Crédit photo : FIBA

Après être passé par l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez en début de saison puis par le club turc de Sigortam.net ITU, Matt Mobley (1,91 m, 25 ans) a rejoint l'Allemagne et Francfort en mars dernier. L'arrière américain et le club allemand se sont donc séparés alors qu'il n'a disputé qu'une seule rencontre avant l'interruption du championnat allemand dûe à la pandémie de coronavirus, comme l'a annoncé Sportando.

Matt Mobley aura donc connu une saison 2019/20 des plus mouvementées et compliquées. Débarqué dans le Béarn et attendu comme le serial scoreur, il n'a pas donné satisfaction et l'EBPLO s'en est séparé après seulement 8 match disputés, toutes compétitions confondues.

Le poste 2/1 a ensuite rebondi en Turquie dans le club stambouliote de Sigortam.net ITU. C'est lui, cette fois, qui a demandé à être libéré de son contrat le liant à une équipe turque en grande difficulté avec seulement 1 victoire en 19 rencontres. Le combo-guard a repris du gallon (21,6 points de moyenne) et s'est lancé un nouveau challenge dans un autre championnat en signant pour l'équipe allemande de Francfort. L'aventure entre les deux parties s'arrête donc après un seul match disputé.