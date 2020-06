Nick Calathes à Barcelone pour 3 saisons, Trey Thompkins prolonge au Real

EUROPE

Crédit photo : EuroLeague

De l'autre côté des Pyrénées, le marché des transferts bat également son plein. Barcelone doit remplacer des joueurs partis pour de nouvelles aventures et le Real Madrid mise sur de la stabilité.

Selon Eurohoops, Nick Calathes (1,98m, 31 ans) et Barcelone se seraient mis d'accord sur un contrat d'une durée de 3 saisons. Le dossier est sur la table depuis plusieurs semaines maintenant et la rumeur prend de plus en plus d'ampleur. Et pour cause, l'équipe catalane doit subvenir au départ de Malcolm Delaney, parti à Milan. Pour cela, Barcelone va s'appuyer sur le meneur qui a quitté le Panathinaikos un an avant la fin de son contrat après deux longs mandats avec le club (2009/12 et 2015/20). Il tournait encore cette saison à 13,2 points, 9,1 passes décisives et 4,9 rebonds en 32 minutes par match d’Euroleague. Il est l'actuel deuxième meilleur passeur de la compétition avec 1 260 passes décisives et quatrième au niveau des interceptions avec 298 prises.

Le Real Madrid, éternel rival de Barcelone, a quant à lui prolongé Trey Thompkins (2,08m, 30 ans) et ce, jusqu'en 2022. C'est l'ailier fort américain lui-même qui a officialisé l'information sur ses réseaux sociaux, rapidement suivi par l'équipe madrilène. Au club depuis 2015, il sort de sa meilleure saison individuelle avec en moyenne 10,8 points et 3,9 rebonds en 20 matchs d'Euroleague et 12,6 points, 3,9 rebonds et 2,2 passes décisives en 13 matchs de championnat espagnol. C'est avec le maillot du Real qu'il a remporté une fois l'Euroleague, une coupe intercontinentale, trois fois le championnat, 3 coupes du roi et 2 super coupes.